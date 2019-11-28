2019-11-28T01:25:16+03:00
Дом. Семья

В Петербурге пытаются найти хозяев коту Трампу, найденному в замотанном мешке для мусора

Не то чтобы кот похож на президента США, но он точно обаятелен [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кто-то захотел избавиться от взрослого кота. Фото: vk.com/spasikotaКто-то захотел избавиться от взрослого кота. Фото: vk.com/spasikota
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Зоозащитники Петербурга пытаются найти хозяев коту, найденному в трамвае. Бедолагу засунули в мешок для мусора, плотно замотали скотчем и выкинули в общественном транспорте. Несчастное животное обнаружила вожатая трамвая, которая услышала истошное мяуканье. Она разорвала мешок, и оттуда выскочил перепуганный взрослый кот.

- Мы назвали его Трампом. Он оказался очень ласковым и общительным котиком. Любит и пободаться и спокойно прилечь рядышком. Кошачьих собратьев он не жалует, но дружит с собаками. Кастрирован и привит. Трампу около 5 лет, так что с лотком он справляется на отлично, - рассказывают о животном волонтеры в сообществе «Животные Красносельский и Кировский р-ны» во «Вконтакте».

Трамп не дружит с другими котами, но любит собак. Фото: vk.com/spasikota

Трамп не дружит с другими котами, но любит собак. Фото: vk.com/spasikota

Не то чтобы петербургский кот чем-то похож на президента США, да и судьба у него куда тяжелее. Однако на снимках он выглядит более чем обаятельно. Зоозащитники все же считают, что ему понадобится время, чтобы привыкнуть к новой семье. Все-таки непросто снова научиться доверять людям после такой жестокости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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