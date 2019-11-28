2019-11-28T01:53:16+03:00
Происшествия

Неудачливых домушников, обокравших петербургского ветерана ВОв, поймали на выходе из дома

Полицейские знали, что ветерана обворуют, и долго наблюдали за квартирой [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Домушники вынесли из квартиры ветерана 85 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД РоссииДомушники вынесли из квартиры ветерана 85 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД России
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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, укравших деньги из квартиры ветерана Великой Отечественной войны. Оперативникам заранее поступила информация от анонимного источника о том, что злоумышленники планируют навестить пенсионера. Поэтому за квартирой тут же установили наблюдение.

- Вскоре злоумышленники появились на месте. Путем подбора ключей они зашли в квартиру и забрали оттуда 85 тысяч рублей. При выходе из подъезда их тут же задержали полицейские из управления МВД по Красносельскому району, - сообщает пресс-служба МВД России.

Одного из воров временно заключили под стражу на время следствия. Фото: пресс-служба МВД России

Одного из воров временно заключили под стражу на время следствия. Фото: пресс-служба МВД России

Подозреваемыми оказались двое безработных петербуржцев. Одного из них ранее неоднократно судили. «Послужной» список богат – тут и грабеж, и кража, и разбой, и незаконное хранение наркотиков. На приятелей завели уголовное дело. Первого на время следствия заключили под стражу, второму вручили обязательство о явке.

Добавим, что все похищенное из квартиры благополучно вернули ветерану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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