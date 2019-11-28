2019-11-28T08:26:23+03:00
Происшествия

Мощный пожар в жилом доме произошел ночью на Партизана Германа

В момент возгорания в квартире находился мужчина [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночной пожар уничтожил комнату в жилой квартире на Партизана ГерманаНочной пожар уничтожил комнату в жилой квартире на Партизана ГерманаФото: СОЦСЕТИ
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Минувшей ночью жителям улицы Партизана Германа в Петербурге было не до сна. Мощный пожар разгорелся в жилой квартире пятиэтажки около 23:33 часов среды, 27 ноября. В момент возгорания дома находился мужчина, которому удалось спастись из огня. Тушили пламя три спасательные машины.

- Никто, слава богу не пострадал. Там бабуля живет со своим уже взрослым сыном. Ей около 80, ему около 50. Она в больнице, уже с неделю там. А он дома был. С ним все хорошо, относительно конечно. Он сразу вышел на улицу, - рассказала очевидица произошедшего.

В результате пожара в двушке в доме 15, корпус 1, по Партизана Германа выгорела 12-метровая комната. Но медицинская помощь никому не понадобилась.

По словам соседей, пожар начался из-за проблем с проводкой. Однако точную причину установят только эксперты.

Ночной пожар в жилой квартире на Партизана Германа в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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