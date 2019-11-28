Мощный пожар в жилом доме произошел ночью на Партизана Германа
Минувшей ночью жителям улицы Партизана Германа в Петербурге было не до сна. Мощный пожар разгорелся в жилой квартире пятиэтажки около 23:33 часов среды, 27 ноября. В момент возгорания дома находился мужчина, которому удалось спастись из огня. Тушили пламя три спасательные машины.
- Никто, слава богу не пострадал. Там бабуля живет со своим уже взрослым сыном. Ей около 80, ему около 50. Она в больнице, уже с неделю там. А он дома был. С ним все хорошо, относительно конечно. Он сразу вышел на улицу, - рассказала очевидица произошедшего.
В результате пожара в двушке в доме 15, корпус 1, по Партизана Германа выгорела 12-метровая комната. Но медицинская помощь никому не понадобилась.
По словам соседей, пожар начался из-за проблем с проводкой. Однако точную причину установят только эксперты.
Ночной пожар в жилой квартире на Партизана Германа в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU