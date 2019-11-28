Воры обчистили два частных дома, вынеся ювелирку и валюту

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-28T08:58:04+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга и Ленинградской области разыскивают воров, обокравших два частных дома. В каждом случае преступники забирали сбережения в рублях и заграничной валюте, а также ювелирные украшения. Кражи произошла с разницей в один день – 26 и 27 ноября.

- Первая, 26 ноября, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратилась 39-летняя женщина. В ее частный дом в СНТ «Трансмаш» вор проник через окно кладовки на первом этаже. После его визита, хозяйка не досчиталась более 15 тысяч долларов, 206 тысяч рублей и ювелирных украшений еще на 200 тысяч. Общая сумма ущерба – более 1,4 миллионов рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

На следующий день, 27 ноября, в 20:16 часов в отделе полиции Пушкинского района Петербурга раздался звонок. 51-летний хозяин частного дома на Рехколовском шоссе рассказал, что его обокрали. Вор проник в жилье, отжав стеклопакет на террасе. У мужчины украли около 1 миллиона рублей, 700 евро и 600 долларов. А также ювелирные изделия. Всего ущерб составил почти 1, 2 миллионов рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела и ведутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU