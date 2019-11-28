2019-11-28T09:13:39+03:00
Происшествия

Экс-председатель правления банка в Петербурге отправится в тюрьму за кражу более 1,7 миллиардов рублей

Деньги организации он переводил на счета своего бизнеса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Бывший председатель правления банка "Советский" в Петербурге отправится в тюрьму за хищение более 1,7 миллиардов рублейБывший председатель правления банка "Советский" в Петербурге отправится в тюрьму за хищение более 1,7 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов отправится в тюрьму за хищение огромной суммы денег, более 1,7 миллиардов рублей. В четверг, 28 ноября, Выборгский суд Петербурга огласил свое решение по данному делу, признав «экс-банкира» виновным.

- Карпов находился в сговоре еще с несколькими людьми. Он, занимая высокую должность, выдавал заведомо невозвратные кредиты, перечисляя деньги на банковские счета подконтрольных ему организаций, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего Карпов успел присвоит себе 1 783 663 191 рубля 07 копеек. Когда стало понятно, что на него завели уголовное дело, «предприниматель» признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его подельников судят по отдельному судопроизводству.

Суд постановил отправить Карпова в исправительную колонию на три года, а также направил гражданский иск банка к государственной корпорации в связи по страхованию вкладов, чтобы вернуть украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем
Судно с 600 тоннами урановых отходов разгружают в порту Петербурга
Петербуржцев просят помочь медведям, которым нужны яблоки и груши
Воры обчистили два частных дома, вынеся ювелирку и валюту
Мощный пожар в жилом доме произошел ночью на Партизана Германа
Неудачливых домушников, обокравших петербургского ветерана ВОв, поймали на выходе из дома
В Петербурге пытаются найти хозяев коту Трампу, найденному в замотанном мешке для мусора
Мужчину за рулем «Рено» сразил сердечный приступ, а его авто выбросило в кювет на дороге в Ленобласти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет отделять Дзюбу от команды
Петербуржцы заметили на улицах города отчаянного моржа на велосипеде
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уверен, что надо менять ситуацию в Лиссабоне
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, о чем думал во время матча с «Лионом»
Глава Карелии рассказал о результатах проверки города, где выпал желтый снег и замертво падали птицы
«Зенит» героически одолел «Лион» со счетом 2:0 и поднялся на вторую строчку своей группы в Лиге чемпионов
На улице Маршала Захарова вспыхнула трехкомнатная квартира
СКА с вратарем-дебютантом обыграл «Сочи» со счетом 4:2, доведя серию побед до семи подряд
Петербуржцы злятся на часовые очереди в аквапарк «Питерлэнд» из-за «черной пятницы»
Дзюба открыл счет в матче против «Лиона»
В центре «Велес» скончалась лисица, которая весь ноябрь пыталась оправиться от комы
Следователи Ленобласти просят помочь в розыске бритоголового серийного насильника