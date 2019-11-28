Экс-председатель правления банка в Петербурге отправится в тюрьму за кражу более 1,7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-28T09:13:39+03:00

Бывший председатель правления банка "Советский" в Петербурге отправится в тюрьму за хищение более 1,7 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Деньги организации он переводил на счета своего бизнеса

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Бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов отправится в тюрьму за хищение огромной суммы денег, более 1,7 миллиардов рублей. В четверг, 28 ноября, Выборгский суд Петербурга огласил свое решение по данному делу, признав «экс-банкира» виновным.

- Карпов находился в сговоре еще с несколькими людьми. Он, занимая высокую должность, выдавал заведомо невозвратные кредиты, перечисляя деньги на банковские счета подконтрольных ему организаций, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего Карпов успел присвоит себе 1 783 663 191 рубля 07 копеек. Когда стало понятно, что на него завели уголовное дело, «предприниматель» признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его подельников судят по отдельному судопроизводству.

Суд постановил отправить Карпова в исправительную колонию на три года, а также направил гражданский иск банка к государственной корпорации в связи по страхованию вкладов, чтобы вернуть украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU