2019-11-28T10:06:22+03:00
Общество

Судно с 600 тоннами урановых отходов разгружают в порту Петербурга

Радиоактивный груз после отправится в Свердловскую область на переработку
Лилия КОЗЛОВА
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В порт Петербурга прибыл радиоактивный друг / Фото: greenpeace.ruВ порт Петербурга прибыл радиоактивный друг / Фото: greenpeace.ru
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В порту Петербурга пришвартовался панамский корабль «Михаил Дудин», на борту которого контейнеры с 600 тоннами урановых «хвостов» с предприятия из Германии. Судно прибыло в город утром во вторник, 26 ноября. Сейчас оно находится на разгрузке.

- Погрузка контейнеров с обедненным гексафторидом урана состоялась 20 ноября в порту Амстердама. Активисты организации выразили сомнения в безопасности транспортировки груза, - говорится на сайте российского отделения Greenpeace.

На корабле находится 80 контейнеров с урановыми отходами. Он уже прошел через судопропускное сооружение С-1 петербургской дамбы, а после направился в грузовой район порта. Оттуда радиоактивные отходы на поезде отправятся в Свердловскую область.

По данным «Росатома», отходы ведут не для хранения в России, а для переработки и обратной отправки в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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