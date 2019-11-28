В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-28T10:07:18+03:00

Погода будет привычно-слякотной и в следующие два дня

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Снег, выпавший на Петербург накануне, к утру четверга окончательно растаял и на улицах города появилась привычная жителям слякоть. А днем 28 ноября она только усилится, ведь синоптики обещают петербуржцам мокрый снег с дождем.

- В четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный, умеренный. Температура днем составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом водителей предупреждают о гололеде, который может образовываться на трассах, особенно в пригородных районах и на трассах Ленинградской области. В самой области прогноз на 28 ноября схож с петербургским с той лишь разницей, что колебания температуры будут больше - от -2 до +3 градусов.

Не изменится погода и в ближайшие двое суток. 29 и 30 ноября будет также слякотно, с дождем и мокрым снегом. А термометры покажут 2-3 градуса выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU