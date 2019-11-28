2019-11-28T10:35:00+03:00
Происшествия

Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень

Подозреваемый в надругательстве над девушкой задержан
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка заявила об изнасиловании в гостях у знакомогоПетербурженка заявила об изнасиловании в гостях у знакомогоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Красногвардейского района Петербурга выясняет детали произошедшего вечером в одной из квартир дома 32, корпус 1, на проспекте Косыгина. 22-летняя петербурженка оказалась в гостях у своего знакомого, там же был его 29-летний приятель. Гостеприимство закончилось, когда новый знакомый решил воспользоваться девушкой, применив для этого силу.

- Девушка обратилась в полицию вечером 27 ноября. Она рассказала, что малознакомый по имени «Андрей» схватил ее и изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого заявления подозреваемый был сразу же задержан. Сейчас в отношении него составлен протокол и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный - житель Кировской области. Он дважды судим: один раз сидел в тюрьме два года, второй – шесть месяцев занимался исправительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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