Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-28T10:35:00+03:00

Петербурженка заявила об изнасиловании в гостях у знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Полиция Красногвардейского района Петербурга выясняет детали произошедшего вечером в одной из квартир дома 32, корпус 1, на проспекте Косыгина. 22-летняя петербурженка оказалась в гостях у своего знакомого, там же был его 29-летний приятель. Гостеприимство закончилось, когда новый знакомый решил воспользоваться девушкой, применив для этого силу.

- Девушка обратилась в полицию вечером 27 ноября. Она рассказала, что малознакомый по имени «Андрей» схватил ее и изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого заявления подозреваемый был сразу же задержан. Сейчас в отношении него составлен протокол и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный - житель Кировской области. Он дважды судим: один раз сидел в тюрьме два года, второй – шесть месяцев занимался исправительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU