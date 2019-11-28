2019-11-28T10:49:00+03:00
Происшествия

Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП

Это существенно больше, чем днем ранее
Петр КИБЕР
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27 ноября стал одним из самых аварийных дней за последнее время. Фото: vk.com/ugibdd17827 ноября стал одним из самых аварийных дней за последнее время. Фото: vk.com/ugibdd178
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Погода, превратившая в среду дороги Петербурга в каток, стала причиной неприятности для сотен автомобилистов, попавших в аварии. Уже с утра сотрудники ГИБДД сбились с ног, оформляя многочисленные аварии, а итог «дню жестянщика», был подведен уже сегодня.

- 27 ноября в Санкт-Петербурге произошло 473 ДТП, в которых пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, - сообщает региональное управление УГИБДД.

Для сравнения, днем ранее случилось 416 аварий. Рост хоть и не кратный, но очевидный. По счастью, большое число столкновений не привело к смертельным исходам. А вот в Ленинградской области без погибших не обошлось.

В 80 ДТП, произошедших в 47-м регионе, пострадали 18 человек, в том числе ребенок. Двое взрослых погибли.

Сегодня, 29 ноября, на дорогах Ленобласти также ожидается гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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