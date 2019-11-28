Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-28T11:31:15+03:00

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Полицейские Петербурга с поличным задержали группу автоугонщиков. Во вторник, 26 ноября, трое мужчин отправились на дело, приискав автомобиль «Хендай Соната», припаркованный у дома 62/25 на Малой Балканской улице. Однако угнать машину им не удалось, так как все были задержаны правоохранителями.

- Воры в возрасте 27, 39 и 44 лет передвигались по городу на отечественном автомобиле «Лада Гранта». Двое – граждане одного из закавказских государств, у одного из них нет регистрации в России. Еще один – уроженец среднеазиатской страны, но является гражданином России, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Двое из подозреваемых уже имеют за плечами судимости за кражу и угон. При себе у соучастников были мобильные телефоны, перчатки, упаковка с хомутами и кабелем.

После того, как 23-летний владелец иномарки узнал о попытке угона его машины, то написал заявление в полицию. Стоимость авто он оценил в 1,3 миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, а полиция проверяет, причастны ли задержанные к другим угонам.

ИСТОЧНИК KP.RU