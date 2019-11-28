2019-11-28T11:31:15+03:00
Происшествия

Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным

Трое мужчин попались при попытке кражи иномарки во Фрунзенском районе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция Петербурга задержала банду автоугонщиков / Фото: ГУ МВД ПетербургаПолиция Петербурга задержала банду автоугонщиков / Фото: ГУ МВД Петербурга
Изменить размер текста:

Полицейские Петербурга с поличным задержали группу автоугонщиков. Во вторник, 26 ноября, трое мужчин отправились на дело, приискав автомобиль «Хендай Соната», припаркованный у дома 62/25 на Малой Балканской улице. Однако угнать машину им не удалось, так как все были задержаны правоохранителями.

- Воры в возрасте 27, 39 и 44 лет передвигались по городу на отечественном автомобиле «Лада Гранта». Двое – граждане одного из закавказских государств, у одного из них нет регистрации в России. Еще один – уроженец среднеазиатской страны, но является гражданином России, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Двое из подозреваемых уже имеют за плечами судимости за кражу и угон. При себе у соучастников были мобильные телефоны, перчатки, упаковка с хомутами и кабелем.

После того, как 23-летний владелец иномарки узнал о попытке угона его машины, то написал заявление в полицию. Стоимость авто он оценил в 1,3 миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, а полиция проверяет, причастны ли задержанные к другим угонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем