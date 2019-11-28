2019-11-28T12:34:56+03:00
Общество

За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения

Инцидент произошел во время августовской игры с «Краснодаром»
Петр КИБЕР
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За драку с омоновцем болельщик "Зенита" отправится в колонию-поселение.За драку с омоновцем болельщик "Зенита" отправится в колонию-поселение.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Суровое наказание в отношении болельщика «Зенита» вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Молодому мужчине, который пнул ногой стража порядка, ближайшие год и 8 месяцев предстоит провести в колонии-поселении.

- Суд установил: 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром Арена», обвиняемый, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, нанес сотруднику Росгвардии не менее одного удара ногой по ноге, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подсудимый вину не признал и объяснил, что точно не помнит событий того вечера, но умысла бить полицейского он не имел. Как оказался в гуще толпы, которая устроила перебранку со стражами порядка, он не знает.

По словам мужчины, он просто хотел пробраться к жене, которая была на другом секторе стадиона и по дороге попал в эпицентр событий. Зачем он «совершил взмах ногой в сторону» полицейского обвиняемый объяснить не смог.

В итоге суд признал его виновным в применении насилия в отношения представителя власти и отправил в места не столь отдаленные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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