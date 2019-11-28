Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-28T12:35:06+03:00

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Супружеская пара из Ленинградской области выиграла 1,5 миллионов рублей в «Жилищную лотерею». Однако чуть-было не лишилась денег, забыв счастливый билет в отделении почты. Когда все же билет попал к ним в руки, то муж с женой долго не могли поверить в свое везение.

Супруги Наталья и Геннадий живет в маленьком поселке Приозерского района с населением около 200 человек. Почти каждую неделю они покупают на почте билеты лотереи. Летом 2018 года она приобрели три, но до дома донесли только два.

- Помню, как я долго выбирала эти билеты, смотрела, чтобы в них были значимые для меня числа, — рассказывает женщина. — Только дома я обнаружила, что у меня было два билета. Не знала, то ли забыла один, то ли потеряла где-то.

Спустя неделю они вернулись на почту, где сотрудники, узнав супругов, отдали им забытый билет. Каков же был у всех шок, когда, проверив номер в интернете, узнал, что у него огромная сумма выигрыша.

- Мы очень счастливы! Выигрыш решил транспортную проблему, сейчас мы в любое время можем приехать к детям, — с улыбкой говорит обладательница выигрыша.

ИСТОЧНИК KP.RU