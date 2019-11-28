2019-11-28T12:46:02+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе

Резкие порывы в восточной области губы могут достигать 16 метров в секунду
Петр КИБЕР
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Над Финским заливом сегодня будет бушевать ветер.Над Финским заливом сегодня будет бушевать ветер.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Зависший над Балтикой циклонический вихрь, стал причиной не только слякоти на улицах Северной столицы, но и усиления южного ветра. О том, что сильные порывы могут нести опасность горожанам, предупреждает местное управление МЧС.

- 28 ноября по восточной части Финского залива ожидается усиление ветра до 12-16 метров в секунду, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

Жителям прибрежных районов Петербурга и области традиционно советуют убрать все лишние вещи со дворов частных домов и балконов квартир, закрыть окна и двери. А при нахождении на улице стоит обходить стороной здания, деревья и конструкции вроде дорожных знаков или рекламных щитов, которые могут рухнуть на голову.

Напомним, что в четверг синоптики обещают облачную погоду с мокрым снегом и небольшими дождями. Температура воздуха составит 1-3 градуса выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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