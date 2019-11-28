2019-11-28T13:10:25+03:00
Происшествия

Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино

Им оказался водитель ассенизаторской машины, сливший токсичные отходы в канализацию
Петр КИБЕР
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Виновника распространения зловония по Купчино найти удалось, а понять, что он сливал, пока нет.Виновника распространения зловония по Купчино найти удалось, а понять, что он сливал, пока нет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около недели ушло у стражей порядка на то, чтобы найти виновника в распространении зловонного запаха, который накрыл несколько районов Петербурга 21 ноября. Началось все с Купчино. Тогда местные жители сообщали, что из канализации пахнет то ли газом, то ли бензином. Эксперты, «Водоканал» и полиция искали его источник, но не нашли. Теперь ситуация прояснилась.

- Предполагаемым виновником оказался 48-летний житель Купчино, который зарабатывает на жизнь частным ассенизатором, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские осмотрели грузовик-цистерну мужчины и нашли там остатки токсичной жидкости, такой же, как та, которая была слита в ливневую канализацию в районе дома 8 по Малой Карпатской улице.

Полицейским ассенизатор пояснил, что 20 ноября он получил заказ: на Грузовом проезде из емкости неизвестной «Газели» он выкачал жидкость, которую потом попросту слил в канализацию.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела, а все материалы в отношении незадачливого ассенизатора переданы следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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