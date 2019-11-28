Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-28T13:11:11+03:00

Вода в водоеме еще не замерзла, выходить на такой лед запрещено до середины января

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Как мотоциклисты не могут жить без просторных дорог, так рыбки без клева. Не дождавшись морозов, жители Петербурга вышли на подледную рыбалку в Невском районе города. В четверг утром, 28 ноября, горожане заметили двух мужчин, устроившихся на Ивановском карьере с удочками в надежде поймать кого-нибудь покрупнее.

- В этом карьере водятся окунь щука, причем в избытке. Единственное, я бы не рискнул их есть, - отметил петербуржец.

Однако такая ранняя зимняя рыбалка может быть очень опасной. В Петербурге только несколько дней стоял легкий морозец, а в четверг и вовсе температура воздуха перевалила плюсовую отметку. Лед еще тонкий, не успел как следует промерзнуть.

Напомним, что с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года в Северной столице действует запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU