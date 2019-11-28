Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-28T13:36:31+03:00

Петербуржцы жалуются на плесень и канализационную вонь в магазине известной сети Фото: СОЦСЕТИ

Опасные для человека споры размножились у стенда с детским питанием

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Жители Петербурга пожаловались на неприятные условия в магазине одной из известных продуктовых сетей. В торговом зале в доме 22 на 2-ом Рабфаковском переулке Невского района пахнет канализацией, а на потолке разрослась черная плесень. Недовольные покупатели бьют тревогу и в четверг, 28 ноября, рассказали об этом в сети.

- С потолка на пол капает непонятная жидкость, а летом летают комары, сотрудники приклеили тряпку к полу в месте скопления жидкости. В таком виде магазин уже около двух месяцев, - рассказали покупатели.

Аспергилл черный, больше известный как «черная плесень», появляется в сырых помещениях. Он является опасным и вызывает заболевания у людей и животных. Примечательно, что в данном магазине плесень разрослась на потолке прямо над товарами для детей.

Представители сети магазинов отреагировали на жалобу петербуржцев в соцсети и пообещали разобраться с проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU