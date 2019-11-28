Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-28T13:48:46+03:00

Игра "Зенита" с "Лионом" порадовала и результатом и посещаемостью. Фото: ФК "Зенит"

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Матч группового этапа Лиги Чемпионов между петербургским «Зенитом» и «Лионом», прошедший накануне на «Газпром Арене» не только порадовал болельщиков окончательным счетом, но и принес Петербургу место в списке самых футбольных городов Европы.

- Санкт-Петербург оказался на 6-м месте среди городов Европы по числу зрителей на матчах 5 тура Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020. - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Такой результат принесли болельщики «Зенита», пришедшие на игру с «Лионом» в количестве 51 тысяч 183 зрителя. Впрочем, в этом числе есть и несколько десятков фанатов французского клуба. Но они уехали из России в расстроенных чувствах, ведь сине-бело-голубые победили со счетом 2:0. Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Первая тройка городов по посещаемости выглядит так:

1. Барселона: 90 071 зритель на матче «Барселона» — «Боруссия Д», 3:1,

2. Мадрид: 75 534 зрителя на игре «Реал Мадрид» — «ПСЖ», 2:2,

3. Лондон: 57 024 зрителя смотрели встречу «Тоттенхэм» — «Олимпиакос», 4:2,

И если испанские рекорды мы не побьем - на «Газпром Арене» столько просто не поместятся, то результат Лондона - вполне.

ИСТОЧНИК KP.RU