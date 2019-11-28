2019-11-28T14:03:24+03:00
Происшествия

Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей

Письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту суда
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургский городской суд заминировали на 120 миллионов рублей.Петербургский городской суд заминировали на 120 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Письмо с угрозами взрыва и требованием огромной суммы выкупа в 12- миллионов рублей поступило днем 28 ноября на электронную почту канцелярии Санкт-Петербургского городского суда.

- Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей, - сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, пообещав в ближайшее время рассказать подробности ЧП.

На данный момент в здании идет эвакуация, письмо с угрозами передано в полицию.

В самом же тексте послания говорится о том, что здание заминировано, а за входами и выходами установлено наблюдение. При появлении полиции и саперов суд обещают взорвать. Причиной для этого является...долг некоего Константина М. в 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей).

Злоумышленники обещают посылать письма с угрозами взрыва до тех пор, пока долг не будет возвращен.

НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика
Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем