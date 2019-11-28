Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-28T14:03:24+03:00

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Письмо с угрозами взрыва и требованием огромной суммы выкупа в 12- миллионов рублей поступило днем 28 ноября на электронную почту канцелярии Санкт-Петербургского городского суда.

- Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей, - сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, пообещав в ближайшее время рассказать подробности ЧП.

На данный момент в здании идет эвакуация, письмо с угрозами передано в полицию.

В самом же тексте послания говорится о том, что здание заминировано, а за входами и выходами установлено наблюдение. При появлении полиции и саперов суд обещают взорвать. Причиной для этого является...долг некоего Константина М. в 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей).

Злоумышленники обещают посылать письма с угрозами взрыва до тех пор, пока долг не будет возвращен.

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ИСТОЧНИК KP.RU