2019-11-28T14:17:25+03:00
Дом. Семья

В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток

С наступлением холодов все больше птиц оказываются в опасной ловушке
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начался сезон спасения птиц, вмерзших в лед / Фото "Кошкиспас"В Петербурге начался сезон спасения птиц, вмерзших в лед / Фото "Кошкиспас"
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Каждый год с наступлением первых холодов в ноябре-декабре, пока водоемы покрываются первой коркой льда, в Петербурге десятки птиц становятся заложниками опасной ловушки. Чаще всего утки вмерзает в лед и не могут самостоятельно выбраться. Петербургские спасатели животных из «Кошкиспас» в четверг, 28 ноября, рассказали, что уже открыли сезон спасения замерзших пернатых.

- За первые четыре дня холодов пришло девять заявок на 12 птиц с обширной географией: Таврический сад, Лахтинский разлив, улица Демьяна Бедного, Светлановский проспект, Новый Петергоф, Пушкин, Металлострой, Коломяги, - сообщили в «Кошкиспасе».

Из 12-ти пернатых из ледяной ловушки спасателям удалось вытащить четырех. Одну жители спасли самостоятельно. В остальных случаях по прибытию птиц либо не оказалось на водоеме, либо их судьба неизвестна.

Опасность примерзшим лапами или перьями птицам представляет не только переохлаждение и травмы, но и животные, которые не прочь поживиться дичью. Вороны, кошки и даже собаки представляют в этом смысле большую опасность. Так у одной из вытащенных со льда уток вороны успели расклевать спину. Птица в итоге все-таки погибла. У другой не было части крыла. Явно постаралась собака.

Спасатели напомнили, что при встрече птицы в подобной ситуации, нужно сразу позвонить в организацию. Тогда шансы на выживание у пернатых повысятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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