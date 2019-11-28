«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-28T14:34:48+03:00

Александр Дрозденко сел за руль "Ауруса", но прокатиться не получилось. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Изменить размер текста: A A

Мероприятия по случаю открытия новой скоростной платной трассы М-11 Москва-Петербург стали не только важной церемонией, на которую приехал президент России, но и возможностью исполнить мечту. Такую, как у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, желавшего посидеть за рулем премиального российского авто марки «Аурус».

- Мечтал посидеть за рулем «Ауруса» - исполнилось! И у меня и у городского соседа (Александра Беглова - прим.ред.) автомобиль вызвал уважение, - написал под фотов своем «Инстаграме» глава 47-го региона.

Впрочем, прокатиться за рулем серебристого автомобиля у Александра Дрозденко не получилось, зато он успел пообщаться с главой Минтранса Евгением Дитрихом по поводу новой радиальной трассы, которая через Гатчинский и Всеволожский районы соединит Киевское, Московское, Мурманское шоссе и «Скандинавию».

Перспективная дорога должна решить транспортные проблемы активно растущих пригородов Петербурга.

Справка КП:

Aurus («Аурус») - марка российских автомобилей премиального класса, разработанная Научно-исследовательским автомобильный и автомоторный институтом (НАМИ) в сотрудничестве с иностранными специалистами. Название Aurus образовано от латинского слова aurum — «золото» и Russia — «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU