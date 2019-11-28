2019-11-28T14:34:48+03:00
Общество

«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»

Компанию Александру Дрозденко на пассажирском месте составил глава Петербурга Александр Беглов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Александр Дрозденко сел за руль "Ауруса", но прокатиться не получилось. Фото: instagram.com/drozdenko_auАлександр Дрозденко сел за руль "Ауруса", но прокатиться не получилось. Фото: instagram.com/drozdenko_au
Изменить размер текста:

Мероприятия по случаю открытия новой скоростной платной трассы М-11 Москва-Петербург стали не только важной церемонией, на которую приехал президент России, но и возможностью исполнить мечту. Такую, как у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, желавшего посидеть за рулем премиального российского авто марки «Аурус».

- Мечтал посидеть за рулем «Ауруса» - исполнилось! И у меня и у городского соседа (Александра Беглова - прим.ред.) автомобиль вызвал уважение, - написал под фотов своем «Инстаграме» глава 47-го региона.

Впрочем, прокатиться за рулем серебристого автомобиля у Александра Дрозденко не получилось, зато он успел пообщаться с главой Минтранса Евгением Дитрихом по поводу новой радиальной трассы, которая через Гатчинский и Всеволожский районы соединит Киевское, Московское, Мурманское шоссе и «Скандинавию».

Перспективная дорога должна решить транспортные проблемы активно растущих пригородов Петербурга.

Справка КП:

Aurus («Аурус») - марка российских автомобилей премиального класса, разработанная Научно-исследовательским автомобильный и автомоторный институтом (НАМИ) в сотрудничестве с иностранными специалистами. Название Aurus образовано от латинского слова aurum — «золото» и Russia — «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередного контрабандиста с чемоданом сигарет поймали на Выборгской таможне
Петербуржцам напомнили об их правах в день распродажи «Черная пятница»
В Петербург привезли 24 тонны мандаринов с личинками насекомых
В Петербурге на зиму закупили 100 тысяч тонн соли
Уникальный центр подготовки собак-помощников для инвалидов откроют в Петербурге
В Петербурге ученые лазером чистят и восстанавливают памятники
Инспектор надзора «Крестов» задержан с наркотиками для заключенных
Пьяный мужчина с ребенком на руках избил женщину-полицейского в Ленобласти
Все символы Победы в Петербурге обновят до апреля 2020 года
За компанию с городским судом, в Петербурге заминировали Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды
Канал Грибоедова, Казанскую и Гороховую улицы закроют для проезда автомобилей до апреля 2020 года
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика
Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем