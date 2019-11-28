Канал Грибоедова, Казанскую и Гороховую улицы закроют для проезда автомобилей до апреля 2020 года

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-28T14:43:13+03:00

С 30 ноября в Петербурге также ожидаются перекрытия Курской улицы и Серебристого бульвара

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Внимание петербургским автомобилистам. С 30 ноября ожидается перекрытие нескольких улиц во Фрунзенском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах города. Проезд автомобилям и общественному транспорту будет закрыт в связи с ремонтными или монтажными работами.

- С 30 ноября 2019 по 26 апреля 2020 года в связи с размещением переходной галереи будет закрыто движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Гороховой улицы, далее по Гороховой до Казанской улицы, и по Казанской до переулка Сергея Тюленина, - сообщили в Смольном.

Также с 22:00 часов 30 ноября до 7:00 1 декабря нельзя будет проехать по Курской улице в створе Днепропетровской улицы, по 2 декабря будет закрыта дорога по Серебристому бульвару от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева, включая перекресток с улицей Генерала Хрулева.

Еще одно продолжительное перекрытие ожидается в центре Петербурга. С 30 ноября по 29 декабря автомобилистам придется объезжать участок Загородного проспекта от от Бронницкой улицы до Верейской улицы, включая перекрестки, а также закрывается движение транспорта по Технологической площади.

ИСТОЧНИК KP.RU