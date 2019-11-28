За компанию с городским судом, в Петербурге заминировали Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды
Работники и посетители Санкт-Петербургского городского суда, эвакуированные из-за угрозы взрыва, который пришел по электронной почте, не остались в одиночестве. К ним вскоре присоединились люди из Московского, Красногвардейского и Фрунзенского райсудов, куда также прилетели «письма счастья».
О том, что угрозы пришли, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Подробностей по ситуации с районными учреждениями правосудия пока нет, а вот по горсуду они достаточно интересные.
Авторы письма потребовали от некоего Константина (судя по всему речь идет о предпринимателе Константине Малофееве - такая фамилоия указана в письме) вернуть долг в 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей), якобы пропавших с криптовалюной биржи.
Злоумышленники заявили, что здание заминировано, за входами и выходами установлен контроль, а при появлении спецслужб суд будет взорван..
Все люди из здания были эвакуированы, внутри прошла проверка. Пока ничего подозрительного не найдено.
Одновременно с петербургскими эвакуируют и несколько судов Москвы. Судя по всему, по всем адресам пришло одно и то же письмо.
ИСТОЧНИК KP.RU