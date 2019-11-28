2019-11-28T15:01:47+03:00
Происшествия

За компанию с городским судом, в Петербурге заминировали Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды

Везде проводится эвакуация и работают спецслужбы
Петр КИБЕР
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Городской и три районных суда Петербурга "заминировали" по почте. Фото: Объединенная пресс-слжба судов СПбГородской и три районных суда Петербурга "заминировали" по почте. Фото: Объединенная пресс-слжба судов СПб
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Работники и посетители Санкт-Петербургского городского суда, эвакуированные из-за угрозы взрыва, который пришел по электронной почте, не остались в одиночестве. К ним вскоре присоединились люди из Московского, Красногвардейского и Фрунзенского райсудов, куда также прилетели «письма счастья».

О том, что угрозы пришли, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Подробностей по ситуации с районными учреждениями правосудия пока нет, а вот по горсуду они достаточно интересные.

Авторы письма потребовали от некоего Константина (судя по всему речь идет о предпринимателе Константине Малофееве - такая фамилоия указана в письме) вернуть долг в 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей), якобы пропавших с криптовалюной биржи.

Злоумышленники заявили, что здание заминировано, за входами и выходами установлен контроль, а при появлении спецслужб суд будет взорван..

Все люди из здания были эвакуированы, внутри прошла проверка. Пока ничего подозрительного не найдено.

Одновременно с петербургскими эвакуируют и несколько судов Москвы. Судя по всему, по всем адресам пришло одно и то же письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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