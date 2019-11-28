2019-11-28T15:01:38+03:00
Общество

Все символы Победы в Петербурге обновят до апреля 2020 года

В будущем году Северная столица будет праздновать 75-летие окончания Великой Отечественной войны
Лилия КОЗЛОВА
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Все памятники Победы в Петербурге приведут в порядок до 9 МаяВсе памятники Победы в Петербурге приведут в порядок до 9 МаяФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге планируется обновить и привести в порядок все символы Победы до 9 мая 2020 года, когда будет отмечаться 75-летие окончания Великой Отечественной войны. В четверг, 28 ноября, в Смольном прошел прием граждан губернатора города Александра Беглова. Петербуржцы пожаловались, что некоторые памятники пришли в негодность и требуют восстановления.

- Житель Выборгского района обратился к главе города с просьбой восстановить световые надписи «1941» и «1945» на крышах жилых домов на площади Мужества. Изначально даты начала и окончания ВОВ появились на домах в преддверии 40-летия Победы. Однако по прошествии более 30 лет они износились, конструкции пришли в аварийное состояние. Градоначальник поручил обновить цифры и обеспечить «Ленсвет» подсветкой до 10 апреля, - сообщили в Смольном.

Также Беглов попросил всех глав районов проверить все существующие символы Победы, чтобы успеть привести их в порядок к 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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