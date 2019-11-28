2019-11-28T15:21:33+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина с ребенком на руках избил женщину-полицейского в Ленобласти

Инспектор по делам несовершеннолетних пыталась выяснить, почему отец не пускал дочь в школу
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный житель Пикалево с кулаками набросился на женщину-полицейскогоПьяный житель Пикалево с кулаками набросился на женщину-полицейскогоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Житель городка Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти попал под административную статью за то, что избил женщину-полицейского. В среду, 27 ноября, правоохранитель пришла к мужчине домой, чтобы проверить условия проживания его дочери, но наткнулась на пьяное, неадекватное поведение отца.

- О том, что девочке нужна помощь, в полицию сообщила ее учительница. Они рассказала, что девочка опоздала на уроки, объяснив это тем, что отец не пускал ее в школу. При этом ребенок был очень замкнут, - пишет «Мойка78».

Вместе с учительницей инспектор по делам несовершеннолетних отправилась в квартиру на Школьной улице. На пороге их встретил пьяный папа девочки. Матери на тот момент в городе не было. Сотрудница полиции поняла, что в таком состоянии мужчина свои родительские обязанности нормально исполнять не может и стала узнавать контакты родственников, чтобы они забрали ребенка. Однако это лишь разозлило отца. Он вытолкнул учителя и инспектора из квартиры, а позже несколько раз ударил полицейскую по голове и телу. Благо, все обошлось ушибами.

Приехала подмога и забрала агрессивного мужчину. Девочку отправили в больницу из-за социально опасного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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