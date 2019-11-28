Инспектор надзора «Крестов» задержан с наркотиками для заключенных

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-28T15:47:46+03:00

Надзирателя в "Крестах" задержали на территории СИЗО с крупной партией наркотиков Фото: Тимур ХАНОВ

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Следственный комитет Колпинского района Петербурга в четверг, 28 ноября, возбудил уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении сотрудника изолятора «Кресты». Накануне в среду, 27 ноября, 33-летний инспектор отдела режима надзора СИЗО-1 пришел на работу с крупным куском курительного вещества гашиш, который планировал продать заключенным.

- Утром 27 ноября инспектор рядом с метро «Ломоносовская» у неустановленного лица купил около 22 граммов гашиша. После, пользуясь служебным положением, он принес наркотики на территорию «Крестов», чтобы сбыть его лицам, содержавшимся в изоляторе, - сообщили в следственном комитете.

Однако раздать наркотики он не успел, так как его изобличили и задержали оперативники. На данный момент инспектору СИЗО предъявлено обвинение и решается вопрос о мере пресечения. Вероятно, скоро надзиратель превратится в заключенного. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU