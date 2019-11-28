В Петербург привезли 24 тонны мандаринов с личинками насекомых

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-28T17:03:29+03:00

Что за Новый год, да без мандаринов? Фото: Олег ЗОЛОТО

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Настоящий новогодний стол невозможно представить без трех вещей: игристого, салата оливье и мандаринов. Последние усиленно начинают завозить в Россию как раз в преддверии праздников, зная про высокий спрос. Но не все мандаринчики одинаково полезны. Так, в морском порту Санкт-Петербурга обнаружили 24 тонны цитрусовых сорта «клементин», зараженных живыми личинками насекомых.

- Фрукты прибыли из Марокко в адрес одной из фирм в Санкт-Петербурге. В ходе досмотра партии в плодах клементинов инспектор обнаружил живых личинок средиземноморской плодовой мухи, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Проведенная экспертиза подтвердила опасения. Владельцу груза сообщили о нарушении санитарных норм и завели на него административное дело.

Впрочем, возвращать мандарины на родину не пришлось. Поскольку мушки жиль лишь на кожуре фруктов, то обработка с помощью фумигатора помогла избавиться от вредителей. Весь товар было разрешено пустить в продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU