Петербуржцам напомнили об их правах в день распродажи «Черная пятница»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-28T17:08:15+03:00

Роспотребнадзор объяснил горожанам, на что обращать внимание и как не оказаться обманутым при покупках в интернете

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В конце осени во всем мире будет проходить акция распродаж – «Черная пятница». 29 ноября миллионы магазинов будут предоставлять скидки на различные товары, в основном, через интернет. В связи с популярностью этой акции управление Роспотребнадзора Петербурга объяснило горожанам, на что обращать внимание во время шопинга и как не оказаться обманутым.

- Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции, а также покупателю услуги по доставке. Важно, что не допускается навязывание дополнительных товаров и услуг. Проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, поскольку входят в обязанности продавца, - отметили в управлении.

Если вещь, купленная в интернете, оказалась не качественной, то покупатель имеет все те же права, что и при обычной покупке.

Специалисты советуют перед оплатой товара проверять цену на товар со скидкой у других продавцов. Если вещь неожиданно подорожала перед распродажей, то стоит привлечь магазин к ответственности. Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор ваших персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU