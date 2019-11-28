2019-11-28T17:52:26+03:00
Спорт

Михаил Кержаков попал в команду недели Лиги Чемпионов

Вратарь «Зенита» оказался в компании с Лионелем Месси и Робертом Левандовски
Петр КИБЕР
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Михаил Кержаков попал в команду недели по версии УЕФА.Михаил Кержаков попал в команду недели по версии УЕФА.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Победа «Зенита» над «Лионом» со счетом 2:0, одержанная накануне, стала в том числе заслугой и вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова, блестяще отыгравшего матч. Заметили его успехи и в УЕФА, включив в символическую команду недели розыгрыша Лиги Чемпионов.

- Встречаем! Команда недели по итогам 5-го тура. Без «Зенита» не обошлось, - сообщает официальный «Твиттер» европейского футбольного союза.

Надо сказать, что компания у зенитовского голкипера подобралась очень достойная. Тут и нападающий мюнхенской Баварии» Роберт Левандовски и форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку и даже сам Лионель Месси из грозной «Барселоны».

- Я особо не нервничал, потому что был весь в игре. Было много работы. Но так даже лучше, чем стоять весь матч и потом в конце возникает опасный момент, - рассказал после игры сам Михаил.

Теперь у «Зенита» на горизонте сражение со «Спартаком» в чемпионате России, а последний тур в Лиге Чемпионов петербуржцы проведут с «Бенфикой» в Португалии. И в обоих случаях сине-бело-голубым нужна только победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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