Ради уборки улиц от снега а каждом районе Петербурга будут работать штрафующие «Парконы»

СЕГОДНЯ 18:45 2019-11-28T18:45:57+03:00

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Зима в Петербурге не за горами, а значит вскоре вновь станет ребром проблема уборки улиц города от снега. Помятуя прошлогодний коллапс, в Смольном решили подготовиться заранее. А сегодня врио председателя Комитета по благоустройству Сергей Малинин отчитывался за работу перед депутатами.

- Учитывая проблемы прошлой зимы, разработаны маршрутно-технологические карты работы уборочной техники. Налажено взаимодействии с ГИБДД с целью обеспечения работ по уборке в зоне действия дорожных знаков «Остановка запрещена», - отметил чиновник.

Другими словами, гаишники будут помогать в эвакуации неправильно припаркованных машин. А их будет много, ведь в результате инспекции были выявлены новые улицы, на которых не установлены дорожные знаки с запретом стоянки. Теперь их число выросло с 468 до 1065.

А следить за нарушителями парковки будут комплексы автоматической фото и видео фиксации «Паркон». Пилотный проект, проведенный осенью нынешнего года в Калининском районе, показал их эффективность - ежедневное число нарушений уменьшилось с 300 до 100.

Сейчас «Парконы» работают в центре Петербурга, а к зиме поедут и по всему городу. Система фиксирует нарушение, а потом штраф приходит владельцу авто. И он не маленький - 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU