В центре Петербурга нашли авиабомбу времен войны

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-28T19:04:57+03:00

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О том, что Петербург - это еще и город-герой Ленинград, знают все. А вдобавок регулярно напоминают находки, оставшиеся в земле со времен войны. Так, утром 28 ноября, лопата строителей, копавших землю на Воскресенской набережной, звякнула обо что-то металлическое и довольно большое. Рисковать рабочие не стали и вызвали взрывотехников.

- Специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии, обследовав находку, установили, что это осколочная авиабомба SD-10 немецкого производства, - сообщает пресс-служба регионального управления нацгвардии.

В отличие от многих находок, эта не была пустой болванкой. В чреве бомбы находилось приличное количество взрывчатого веществ. Снаряд представлял реальную опасность для людей. Строителей тут же отогнали подальше, а саму авиабомбу с величайшей предосторожностью вывезли на полигон, где позднее и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU