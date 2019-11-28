2019-11-28T19:04:57+03:00
Происшествия

В центре Петербурга нашли авиабомбу времен войны

Снаряд нашли строители, работавшие на Воскресенской набережной
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Центральном районе Петербурга в четверг утром нашли немецкую авиабомбу.В Центральном районе Петербурга в четверг утром нашли немецкую авиабомбу.
Изменить размер текста:

О том, что Петербург - это еще и город-герой Ленинград, знают все. А вдобавок регулярно напоминают находки, оставшиеся в земле со времен войны. Так, утром 28 ноября, лопата строителей, копавших землю на Воскресенской набережной, звякнула обо что-то металлическое и довольно большое. Рисковать рабочие не стали и вызвали взрывотехников.

- Специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии, обследовав находку, установили, что это осколочная авиабомба SD-10 немецкого производства, - сообщает пресс-служба регионального управления нацгвардии.

В отличие от многих находок, эта не была пустой болванкой. В чреве бомбы находилось приличное количество взрывчатого веществ. Снаряд представлял реальную опасность для людей. Строителей тут же отогнали подальше, а саму авиабомбу с величайшей предосторожностью вывезли на полигон, где позднее и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МЧС предупредили о серьезном усилении ветра поздним вечером 28 ноября
Водители Петербурга стали меньше нарушать ПДД
Ради уборки улиц от снега а каждом районе Петербурга будут работать штрафующие «Парконы»
С улиц Петербурга вывезли автолавки с выпечкой, мобильные кофейни и шиномонтажки
Михаил Кержаков попал в команду недели Лиги Чемпионов
Очередного контрабандиста с чемоданом сигарет поймали на Выборгской таможне
Петербуржцам напомнили об их правах в день распродажи «Черная пятница»
В Петербург привезли 24 тонны мандаринов с личинками насекомых
В Петербурге на зиму закупили 100 тысяч тонн соли
Уникальный центр подготовки собак-помощников для инвалидов откроют в Петербурге
В Петербурге ученые лазером чистят и восстанавливают памятники
Инспектор надзора «Крестов» задержан с наркотиками для заключенных
Пьяный мужчина с ребенком на руках избил женщину-полицейского в Ленобласти