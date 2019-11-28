2019-11-28T20:01:48+03:00
Общество

Водители Петербурга стали меньше нарушать ПДД

При этом число автомобилей растет, в городе их уже более двух миллионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный примет в 2020 году новые меры для того, чтобы нарушений ПДД стало еще меньше.Смольный примет в 2020 году новые меры для того, чтобы нарушений ПДД стало еще меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН
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28 ноября в Смольном отметили, что в 2019 году в Санкт-Петербурге снизилось число нарушений правил дорожного движения (ПДД). Также уменьшилось количество аварий с пострадавшими. При этом автомобилей в Северной столице становится больше и больше – сейчас в городе их уже больше 2 миллионов, что серьезно осложняет дорожную обстановку.

Несмотря на положительную статистику, за автолюбителями обещают следить еще пристальнее - с помощью комплексов фотофиксации нарушений, которые вот-вот установят на новой платной трассе М-11 и добавят на КАД и ЗСД. А в автобусах, где водитель самостоятельно продает билеты, начнут работать кондукторы и устройства оплаты проезда.

- В 2020 году в Петербурге примут новые меры по улучшению дорожной обстановки. В частности, появятся парковки для пожарных машин и другого спецтранспорта в местах массового скопления людей. Отдельно стоит взяться за улучшение освещения тротуаров и подъездов к школам. Более того, у детских садов должны быть обязательные парковочные места для родителей, - цитирует поручения губернатора пресс-служба Смольного.

Добавим, что до 8 декабря этого года в Петербурге установят специальные знаки, которые будут информировать о режиме зимней уборки города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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