В МЧС предупредили о серьезном усилении ветра поздним вечером 28 ноября

СЕГОДНЯ 20:22 2019-11-28T20:22:24+03:00

В МЧС предупреждают петербуржцев об усилении ветра в последние часы 28 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 20-23 часов обещают ветер со скоростью от 12 до 16 м/с

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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан о том, что вечером 28 ноября в городе ожидается серьезное усиление ветра. Однако по шкале Бофорта до показателей шторма еще далеко.

- Начиная с 20:00 - 23:00, скорость южного ветра резко усилится до 12-16 метров в секунду, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Горожан просят быть крайне осторожными, поскорее добраться домой и не выходить лишний раз на улицу. В квартире лучше плотно закрыть двери и окна. Машины следует поставить подальше от деревьев, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.

Напомним, ранее водителей и пешеходов предупредили о гололедице, которая пришла в Петербург после мокрого снега с дождем. Погода не изменится и в последние два дня ноября. Температура будет держаться на отметке 2-3 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU