Врачи борются за жизнь женщины, которую снес автобус на «зебре» возле Лиговского проспекта

СЕГОДНЯ 20:40 2019-11-28T20:40:29+03:00

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28 ноября около 18:10 на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Расстанной автобус сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». В результате ДТП женщину в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу врачи реанимации. Сейчас медики борются за ее жизнь.

- Водитель автобуса двигался по выделенной полосе и не успел среагировать на женщину, появившуюся в зоне регулируемого пешеходного перехода. Сейчас ДТП оформляется, на месте происшествия проводится тщательная проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы пугающей аварии рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» о том, что пострадавшая женщина в последний момент перебегала дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора.

- Проехал трамвай, а за ним сразу шел автобус. И эта дама решила на таком оживленном перекрестке в час пик проскочить через дорогу, по которой ездит многотонный пассажирский транспорт. Трамвай она пропустила и побежала, не посмотрев даже в сторону автобуса, - пишет свою версию события свидетель ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU