2019-11-28T21:09:56+03:00
Происшествия

Гендиректор петербургской фирмы похитила у подчиненного 11 млн рублей, заполучив ПИН-код его банковской карты

За мошенничество женщину посадили в колонию на 2,5 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Женщина утверждала в суде, что ее оговорили свидетели.Женщина утверждала в суде, что ее оговорили свидетели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге осудили гендиректора компании ООО «Арс Легис», которая систематически похищала с банковской карты своего сотрудника деньги. В итоге подчиненный не досчитался на своем балансе около 11 миллионов рублей.

Все началось с того, что начальница предложила помочь подчиненному активировать его банковскую карту. Сотруднику фирмы альтруизм женщины понравился, и он с удовольствием предоставил гендиректору ПИН-код. Затем дело оставалось за малым – всего лишь настроить денежные переводы на чужой телефон. Чтобы у мужчины не возникало сомнений, начальница заверила, что ему не должны приходить SMS-оповещения об операциях с картой.

- В суде гендиректор настаивала, что ее оговорили свидетели. Якобы она продолжала выплачивать полную зарплату всем сотрудникам, просто та состояла из официальной и неофициальных частей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Рассказам о «серой» зарплате в суде не поверили. Женщину посадили в исправительную колонию общего режима на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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