На новых участках трассы М-11 «Нева» ввели дешевые ночные тарифы

СЕГОДНЯ 21:39 2019-11-28T21:39:00+03:00

Петербургские «совы» смогут сэкономить на проезде по М-11 с 00:00 до 05:59

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Госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на платной скоростной трассе М-11 «Нева», которую 27 ноября открыл Владимир Путин. Теперь автолюбители смогут сэкономить на поездках по некоторым участкам магистрали с 0:00 до 5:59. Дешевыми стали маршруты внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга – то есть, с 543-го по 684-й километр.

- Например, проезд от 646-го по 684-й километр для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, а ночью – 40. Без транспондера придется заплатить 120 и 50 рублей соответственно, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Подробная таблица всех тарифов находится на сайте госкомпании. Ранее по льготе проезжали лишь «совы» от Солнечногорска до Твери.

Напомним, что по дневным тарифам дорога от Северной столицы до Москвы обойдется в 1331 рубль для обладателей транспондеров. Наличкой - 1820 рублей. А на выходных цена составит 1494 и 2020 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU