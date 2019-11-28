В парке Монрепо в первозданном виде восстановили исторические пирсы

СЕГОДНЯ 22:17 2019-11-28T22:17:57+03:00

Пирсы уже открыты для посещений, но швартовать к ним судна нельзя

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В парке Монрепо, что находится в Выборге, восстановили два пирса времен XIX-XX веков. Их историческое название – «Пристани для лодок». Однако швартовать судна к ним, увы, нельзя. Их будут использовать лишь как площадки для посещений людей, чтобы любоваться красивым видом парка и округи.

- В свое время пирсы использовались для лодочных прогулок хозяев и гостей усадьбы. Посторонним причаливать к берегу Монрепо категорически запрещалось, за это полагался большой штраф. Что особенно важно, реставраторам удалось сохранить все исторические камни пирса, поэтому сооружения воссозданы в первозданном виде, - хвастается пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо» на своей странице «Вконтакте».

Увы, суднам к пирсам не подойти - слишком мелко. Фото: vk.com/monrepovyborg

По словам сотрудников парка, туристы уже вовсю облюбовали пирсы и наслаждаются видами природы. Вскоре восстановят последнюю пристань, которая в свое время была главной.

Напомним, что половина парка Монрепо пока недоступна для посещений из-за многочисленных реставрационных работ. Их завершат в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU