Петербург и французский Гавр намерены создать между собой круизы

СЕГОДНЯ 22:44 2019-11-28T22:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербург и Гавр намерены создать между собой круизы. Это стало известно в ходе официальной встречи в Смольном губернатора Северной столицы и мэра французского города. Побратимские связи Петербурга и Гавра тянутся еще с 1965 года, но сейчас их собираются улучшить в разы.

- Предлагаем наладить тесное взаимодействие между нашими портами, в том числе, усовершенствовать инфраструктуру, обмениваться специалистами, а также организовать стажировки. Есть серьезный потенциал и для развития круизного туризма, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Обе стороны сошлись во мнении, что необходимо установить контакты между Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и палатой торговли и промышленности Гавра. Это откроет множество возможностей малому и среднему бизнесу городов. Добавим, что в 2020 году в Гавре хотят провести масштабную выставку-ярмарку «Петербургская рождественская магия».

ИСТОЧНИК KP.RU