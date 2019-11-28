В Петербурге ликвидировали 35% ртутных ламп в уличном освещении

28 Нояб. 23:07 2019-11-28T23:07:11+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ленсвет» отчитался о частичной ликвидации ртутных ламп в уличном освещении Петербурга. Работы ведутся каждый день. Ртутные светильники повсеместно меняют на светодиодные. Повезло 300 адресам на улицах Петродворцового, Пушкинского, Колпинского, Курортного и Выборгского районов. Там установили ни много ни мало почти 6 тысяч новеньких светодиодных светильников.

- Это позволит городу сэкономить около 14 миллионов рублей в год. Потребление электрической энергии снизится в 2,5 раза. Светодиодное освещение обладает целым рядом преимуществ. Светильники долговечны, быстро включаются, не издают неприятного шума при работе. При этом у них отсутствует мерцание и их попросту реже нужно обслуживать, - передает пресс-служба «Ленсвета».

За 2019 год ликвидируют лишь 35% ртутных ламп. Оставшиеся 10 тысяч светильников поменяют в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU