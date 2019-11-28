2019-11-28T23:30:31+03:00
Происшествия

В Фонд капремонта Петербурга нагрянули силовики с обысками

Причины обысков пока неизвестны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Напомним, ранее в Петербурге повысили в 2 раза плату за капремонт.Напомним, ранее в Петербурге повысили в 2 раза плату за капремонт.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг 28 ноября в офис Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга пришли сотрудники силовых структур. Сейчас там проводят обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

- С чем связаны обыски – пока не уточняется. В самом Фонде рассказали, что в четверг работа организации проходила в обычном режиме. От других комментариев там поспешили отказаться, рекомендуя обращаться с вопросами в полицию, - пишет ТАСС.

Напомним, задача Фонда – обеспечивать организацию и проведение капитального ремонта в жилых домах Северной столицы. 8 ноября стало известно, что плата за капремонт в Петербурге увеличится в 2 раза в 2020 году. Пока что она составляет от 4 до 5 рублей за квадратный метр. Уже сейчас можно доставать калькулятор и считать, сколько придется потратить денег в следующем году, благо «Комсомолка» писала о новой стоимости капремонта в разных типах многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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