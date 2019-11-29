Полиция задержала посетителя «Крестов», желавшего накормить заключенного родственника котлетой с гашишем

СЕГОДНЯ 00:25 2019-11-29T00:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября в «Крестах» задержали посетителя, который попытался накормить своего заключенного родственника котлетой с наркотиками. Хитрый злоумышленник подумал, что вакуумную упаковку с готовым блюдом в бюро передач даже не подумают открыть. И зря – сотрудники СИЗО-1 вскрыли плотную обертку продукта и обнаружили там явно несъедобные свертки фольги.

- В четыре кулечка спрятали вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения. Экспертиза тут же определила, что это гашиш массой 12 граммов, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, до заключенного котлета с наркотиком не дошла. Петербуржец, передавший незаконную посылку, сейчас задержан и доставлен в местный отдел полиции. Против него могут возбудить уголовное дело по всеми известной 228-й статье УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU