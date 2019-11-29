Прокуратура Ленобласти заблокировала доступ к сайтам с уроками зацепинга
Волховстроевская транспортная прокуратура выявила в Рунете сайты с пропагандой зацепинга. Сотрудники ведомства тут же обратились в суд, и доступ к пяти опасным ресурсам заблокировали. На них молодежь учили рискованному и смертельно опасному способу передвижения снаружи вагонов поездов.
- Законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, поэтому мы продолжаем мониторинг подозрительных интернет-ресурсов, - пишут в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Напомним, что в августе 2019 года от зацепинга погиб мужчина, залезший наверх «Сапсана». Поезд направлялся из Петербурга в Москву. Зацепер скончался от удара током. Тело обнаружили аварийщики, отправившиеся тушить пламя на крыше. Сам скоростной поезд приехал в столицу с почти часовым опозданием.
ИСТОЧНИК KP.RU