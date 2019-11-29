2019-11-29T01:03:19+03:00
Общество

Прокуратура Ленобласти заблокировала доступ к сайтам с уроками зацепинга

Сотрудники ведомства выявили 5 ресурсов, на которых молодежь учили передвигаться снаружи вагонов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура следит за тем, чтобы сайты Рунета следовали закону.Прокуратура следит за тем, чтобы сайты Рунета следовали закону.Фото: Тимур ХАНОВ
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Волховстроевская транспортная прокуратура выявила в Рунете сайты с пропагандой зацепинга. Сотрудники ведомства тут же обратились в суд, и доступ к пяти опасным ресурсам заблокировали. На них молодежь учили рискованному и смертельно опасному способу передвижения снаружи вагонов поездов.

- Законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, поэтому мы продолжаем мониторинг подозрительных интернет-ресурсов, - пишут в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, что в августе 2019 года от зацепинга погиб мужчина, залезший наверх «Сапсана». Поезд направлялся из Петербурга в Москву. Зацепер скончался от удара током. Тело обнаружили аварийщики, отправившиеся тушить пламя на крыше. Сам скоростной поезд приехал в столицу с почти часовым опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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