Окровавленный мужчина бросался на машины в центре Петербурга в поисках помощи

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-29T08:28:04+03:00

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В центре Петербурга мужчина с залитым лицом кровью и грязной одежде вышел на дорогу и пытался остановить проезжающие мимо машины. Дело было за полночь в пятницу, 29 ноября. В это время на тихой Гончарной улице уже редко можно встретить людей. Избитый сумел обратить на себя внимание. Но вместо помощи, проезжающий мимо автомобилист снял его на видео, решив, что мужчина пытается прыгнуть под колеса.

- На видео он не бросается под машины, а вытирает кровь в состоянии аффекта и «голосует» прося помощи. Что с людьми? Снимаете видео. За эту минуту, что снимали, можно вызвать скорую! Или выйти дать бинт, влажную салфетку, аптечки же у всех. Вы нормальные? Репортеры доморощенные, - взбунтовались пользователи сети, увидев ролик.

Горожане удивились безразличию к чужой беде. Судя по видео, на улице уже не было прохожих, но машины еще колесят. При этом, все автомобили быстро проскакивают мимо, утирающего кровь с лица, человека.

Подробности произошедшего с молодым человеком выясняются. Один из очевидцев рассказал, что видел его позже ночью, разговаривающим с полицейским.

Водители проезжают мимо избитого до крови мужчины на дороге в центре Петербурга 29.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU