2019-11-29T08:54:29+03:00
Происшествия

В Петербурге спасли собаку, двое суток сидевшую в запертой машине

Когда автомобиль вскрыли, животное сбежало и потерялось
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли собаку, "двое суток", просидевшую в машине, и вернули хозяевамВ Петербурге спасли собаку, "двое суток", просидевшую в машине, и вернули хозяевамФото: принтскрин видео.
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Любители животных на севере Петербурга вызволили собаку из машины, просидевшую взаперти двое суток. В четверг, 28 ноября, животное достали, но она умудрилась вырваться из ошейника и удрать. После этого появилась новая задача – найти и вернуть пса.

- Вторые сутки без еды и воды заперта собака на Гражданском проспекте у дома 122/1, - рассказали неравнодушные петербуржцы в сети.

Взявшись за это дело, они сумели вызволить собаку. По их рассказу, некий прокурор дал разрешение на вскрытие автомобиля, приехал полицейский, при котором была отжата дверь авто. На собаку одели ошейник, но она вырвалась и убежала. Пришлось искать хвостатую всем миром. Там уже подключились и хозяева.

- Хозяева найдены! Телефоны их есть. Сейчас бегают там, где последний раз видели собаку. Кличка Нора, - рассказала в сети одна из участниц поисков.

На вопрос, как объясняют хозяева сложившуюся ситуацию с собакой, женщина не ответила, но намекнула, что у всех бывают разные обстоятельства.

Нору нашли искали в темноте до самой ночи. Только ближе к полуночи собаку удалось отыскать и вернуть хозяевам, которые передали благодарность всем, что помогал с поисками. Также в сети появилось видео, на которой они с собакой.

Хозяева собаки, которая "двое суток" просидела в запертой машине в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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