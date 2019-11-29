СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-29T09:27:40+03:00

Более 1,4 тысяч туристов не пустили в Петербург по электронным визам Фото: Артем КИЛЬКИН

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С появлением электронных виз, 1 октября 2019 года, позволяющих гражданам 53 стран, свободно приезжать в Петербург, запрос на ее оформление вырос. Однако не все желающие в итоге смогли попасть в Северную столицу. К 27 ноября количество иностранцев, которых не пустили в город на Неве, более 1,4 тысяч.

- Основными причинами непропуска граждан через пограничный пункт стали несоответствие в паспортах и визах ФИО, серии и номера паспорта, гражданство, пола и другое, - пояснили в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Невнимательные туристы столкнулись с тем, что из-за ошибок, допущенных при заполнении анкеты на сайте МИД РФ, им отказывают во въезде. В случае, если визы оформлены правильно, других дополнительных ограничений при пересечении границы, не предусмотрено.

Электронная виза выдается бесплатно на 30 дней с возможностью пребывания в Петербурге и Ленобласти 8 дней. За первый месяц ее действия на оформление поступило более 29 тысяч заявок, а Северную столицу посетили порядка 16 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU