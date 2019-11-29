2019-11-29T10:04:42+03:00
Происшествия

Полиция поймала, прятавшегося мужчину во дворах на Удельной, подозреваемого в убийстве

Петербуржца задержали по «горячим следам»
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские полицейскими по «горячим» следам задержан подозреваемый в убийствеПетербургские полицейскими по «горячим» следам задержан подозреваемый в убийствеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Подозреваемого в убийстве мужчину задержали буквально через несколько минут после инцидента. Днем в четверг, 28 ноября, в одной из квартир дома 6, корпус 1, по Ярославскому проспекту молодой парень умер от нескольких жестких ударов ножом в грудь. Врачи скорой помощи пытались реанимировать его, но безуспешно.

- В 16:39 часов из квартиры на Ярославском проспекте госпитализировали ее 20-летнего хозяина. У парня были колото-резанные раны груди и живота. Молодой человек скончался в машине скорой помощи, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Свидетели трагедии быстро отреагировали, поэтому в момент госпитализации раненного, на месте уже были полицейские. Они то и задержали подозреваемого в убийстве, который пытался спрятаться рядом с домом, где все произошло.

Им оказался 38-летний мужчина. По версии следователей, приятели выпивали у юноши дома, пока не началась ссора. Старший товарищ взял нож и несколько раз ударил им приятеля, после чего сбежал.

У подозреваемого взяли отпечатки пальцев для того, чтобы сверить их со следами на ноже и в квартире. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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