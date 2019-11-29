В Пулково на 11 часов задерживается рейс в Воронеж

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-29T10:30:01+03:00

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В аэропорту Пулково произошла большая задержка рейса. Самолет CRJ1 компании «РусЛайн», который должен был вылететь из Петербурга в 22:05 часов в четверг, 28 ноября, до сих пор не отправился в путь. Около 11 часов пассажиры ожидают отправления. Кто-то вернулся домой, но многие всю ночь провели в залах ожидания воздушной гавани.

- Рейс 7R 553 Петербург – Воронеж задержан, - говорится на сайте аэропорта Пулково. – Вылет самолета запланирован на 11:00 часов пятницы, 29 ноября.

Согласно новым данным, пассажирам этого рейса осталось ждать не долго. Также утром были задержаны два самолета компании «Победа» и «Россия», которые должны были вылететь в Минеральные воды.

Два рейса компании Smartavia в Сыктывкар и Казань, назначенные на 10:15 и 10:20, также немного задерживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU