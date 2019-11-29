2019-11-29T10:37:58+03:00
Происшествия

Полиция нашла поджигателей исторического особняка в Старой Ладоге

Деревянный дом купца Калязина горел уже второй раз за последнее время
Петр КИБЕР
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Полиция поймала поджигателей исторического особняка в Старой Ладоге. Местные жители уверены, что это не простое хулиганство. Фото: vk.com/ladogamuseumПолиция поймала поджигателей исторического особняка в Старой Ладоге. Местные жители уверены, что это не простое хулиганство. Фото: vk.com/ladogamuseum
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Полицейские из Ленинградской области смогли быстро найти и задержать поджигателя, по вине которого едва не был уничтожен исторический деревянный особняк в Старой Ладоге. Здание, где сейчас расположен музей купеческого быта, вспыхнул вечером 27 ноября.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мотивы злоумышленников выясняют стражи порядка, в отношении них возбуждено дело за повреждение объектов культурного наследия.

При этом жители Старой Ладоги уверены, что поджог произошел не просто так.

Дело в том, что здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, горит уже не в первый раз. Не так давно не найденные до сих пор поджигатели уже пытались спалить особняк. Причиной называют имущественные споры.

С 2002 года в здании работала экспозиция «Быт купцов Новоладожского уезда к.XIX-н.XX вв.», но в связи с аварийным состоянием здания в 2012 г. она была закрыта.

Музей пытался получит особняк в собственность для реставрации, но проиграл суд администрации Староладожского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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