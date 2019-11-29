Лебедь, спасенный с замерзшего озера в Карелии, умер на руках ветеринаров

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-29T11:02:26+03:00

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Судьба пары белых лебедей, которые не успели улететь на юг и застряли на замерзшем озере Кирикиярви, несколько дней беспокоила всех жителей Карелии. С 25 ноября птицам пытались помочь жители села Вешкелица и даже достали одного лебедя со льда, но все усилия оказались тщетными.

- Один лебедь из пары улетел, а вот второй остался на озере. Спасти его удалось не сразу – каждый раз при приближении человека птица удалялась на безопасное расстояние.Сегодня его отвезли в Суоярви к ветеринару. Первичное обследование не показало ни ранений, ни заболеваний. Но он долго не ел, поэтому очень ослаблен, - написал вечяером 27 ноября на своей странице «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

И казалось, что история закончится счастливо, однако хэпппи-энда не случилось. Буквально через 20 минут, как лебедя доставили в зооприют, он умер прямо на руках ветеринаров.

Причины гибели птицы пока неизвестны, но местные жители, переживавшие за судьбу лебедей, уверены, что во всем виновато подорванное здоровье и стресс, ведь разлучать пары этих прекрасных пернатых нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU