2019-11-29T11:44:58+03:00
Общество

Депутаты ЗакСа поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям

С такими псами будет разрешено посещать любые парки и магазины
Лилия КОЗЛОВА
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Депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям / Фото: Telegram-канал Денис ЧетырбокДепутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям / Фото: Telegram-канал Денис Четырбок
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Петербургские парламентарии Законодательного собрания поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям. Поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов» обсудили в пятницу, 29 ноября, на заседании городского ЗакСа. Это расширит права нахождения подобных псов в различных парках, магазинах и других заведениях.

- На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу поводырей. Наличие такого законного статуса позволит владельцам собак-помощников получать компенсацию на их содержание, а также проходить со своими четвероногими спутниками на различные объекты инфраструктуры, куда доступ с обычными животными попросту запрещен, - высказал свое мнение депутат Денис Четырбок.

На сегодня официальны статус имеют только собаки-поводыри, помогающие незрячим. Однако люди с ограниченными возможностями часто используют псов, которые обучены открывать двери, ящики, поднимать с пола предметы, приносить вещи, включать и выключать свет, а также многое другое. Их помощь неоценима. Но собак-помощников нельзя взять с собой в магазин, аптеку, парк, потому что они считаются обычными питомцами, которым путь туда закрыт.

Поправки в закон должны будут облегчить инвалидам возможность передвижения и жизни в обществе. Кроме того, петербуржец Максим Сорокин уже занялся специальным центром по подготовке собак-помощников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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