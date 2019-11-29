Пьяный петербуржец избил фельдшера скорой помощи, который приехал его спасать

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-29T12:43:21+03:00

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В Петербурге мужчина, которого приехала спасать скорая помощь, напал на медиков. Вечером в четверг, 28 ноября, пьяному гражданину вызвали врачей к дому 27 на набережной канала Грибоедова. Однако людей в халатах мужчина подшофе встретил агрессией и кулаками, из-за чего пострадал фельдшер.

- 54-летний петербуржец несколько раз ударил кулаком по лицу 29-летнего фельдшера скорой помощи, после чего того пришлось госпитализировать в Мариинскую больницу, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Самого хулигана также отвезли в больницу и поместили в токсилогическое отделение с алкогольным отравлением. Там он находится под охраной сотрудников полиции, которые ждут, пока мужчина придет в себя.

Как только пьяный дебошир оклемается, правоохранители проведут проверку для того, чтобы принять решение о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU