Пьяный петербуржец избил фельдшера скорой помощи, который приехал его спасать
В Петербурге мужчина, которого приехала спасать скорая помощь, напал на медиков. Вечером в четверг, 28 ноября, пьяному гражданину вызвали врачей к дому 27 на набережной канала Грибоедова. Однако людей в халатах мужчина подшофе встретил агрессией и кулаками, из-за чего пострадал фельдшер.
- 54-летний петербуржец несколько раз ударил кулаком по лицу 29-летнего фельдшера скорой помощи, после чего того пришлось госпитализировать в Мариинскую больницу, - сообщили в следственном комитете Петербурга.
Самого хулигана также отвезли в больницу и поместили в токсилогическое отделение с алкогольным отравлением. Там он находится под охраной сотрудников полиции, которые ждут, пока мужчина придет в себя.
Как только пьяный дебошир оклемается, правоохранители проведут проверку для того, чтобы принять решение о возбуждении дела.
ИСТОЧНИК KP.RU